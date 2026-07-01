POL-PDLD: Maikammer - Aufbruch einer Vertrauenskasse
Maikammer (ots)
Unbekannte Täter haben am gestrigen Dienstagnachmittag (30.06.2026) in der Sankt-Martiner-Straße eine Vertrauenskasse aufgehebelt. Die Kasse war in einem Hofbereich neben einem Büchertisch aufgestellt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von über 80 Euro. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr eingegrenzt werden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.
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Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
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