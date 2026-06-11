Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Gemeinsame Kontrollaktion der VPI Donauwörth, PSt Wertingen und PI Zentrale Ergänzungsdienste (wie bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Wertingen - Am Mittwoch (10.06.26), kontrollierte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth zusammen mit der Polizeistation Wertingen und Kräften der Einsatzhundertschaft Augsburg Verkehrsteilnehmer in Wertingen. Der Schwerpunkt der Kontrollen wurde auf Kleintransporter gelegt. Im Rahmen der Kontrollaktion kontrollierten die Beamten rund 40 Fahrzeugführer. Insgesamt stellten die Beamten sechs Verstöße gegen die Ladungssicherung fest. Neun Fahrer nutzten keinen Sicherheitsgurt, bei sieben Fahrer wurde ein Atemalkoholtest veranlasst. Die Fahrer blieben unter dem Promillegrenzwert. Gegen einen Rumänischen Fahrer eines Kleintransporters bestand ein Haftbefehl wegen Verkehrsunfallflucht. Der Mann konnte den Haftbefehl durch Bezahlung einer Sicherheitsleistung i.H.v. 682,50 Euro abwenden.

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