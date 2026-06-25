POL-PDLD: Edenkoben - Geschwindigkeitskontrollen vor Schule: 13 Verstöße festgestellt
Edenkoben (ots)
Eine bittere Bilanz zog die Polizei Edenkoben nach einer einstündigen Geschwindigkeitskontrolle am heutigen Donnerstagmittag (25.06.2026). In der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr überwachten die Beamten den Verkehr in der Luitpoldstraße im direkten Bereich der Paul-Gillet-Realschule. Insgesamt mussten 13 Autofahrer verwarnt werden, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Der Spitzenreiter wurde mit 48 km/h gemessen - erlaubt sind in diesem sensiblen Bereich lediglich 30 km/h. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer: Insbesondere im Umfeld von Schulen und Kitas ist erhöhte Wachsamkeit geboten. Halten Sie sich strikt an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, um die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu schützen. Weitere Kontrollen werden folgen.
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Michael Baron
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