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POL-PDLD: Edenkoben - Geschwindigkeitskontrollen vor Schule: 13 Verstöße festgestellt

POL-PDLD: Edenkoben - Geschwindigkeitskontrollen vor Schule: 13 Verstöße festgestellt
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Edenkoben (ots)

Eine bittere Bilanz zog die Polizei Edenkoben nach einer einstündigen Geschwindigkeitskontrolle am heutigen Donnerstagmittag (25.06.2026). In der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr überwachten die Beamten den Verkehr in der Luitpoldstraße im direkten Bereich der Paul-Gillet-Realschule. Insgesamt mussten 13 Autofahrer verwarnt werden, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Der Spitzenreiter wurde mit 48 km/h gemessen - erlaubt sind in diesem sensiblen Bereich lediglich 30 km/h. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer: Insbesondere im Umfeld von Schulen und Kitas ist erhöhte Wachsamkeit geboten. Halten Sie sich strikt an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, um die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu schützen. Weitere Kontrollen werden folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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