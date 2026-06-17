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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg (Pfalz) - Täter flüchtet mit Elektroskateboard

Berg (Pfalz) (ots)

Gegen 00:50 Uhr heute Morgen befand sich ein männlicher Täter unberechtigterweise auf einem Grundstück in der Theresienstraße in Berg. Als die Polizei vor Ort erschien, war der unbekannte Täter bereits mit einem Elektroskateboard geflüchtet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Täter fahrend auf dem Elektroskateboard festgestellt und verfolgt werden. Trotz mehrerer Anhalteaufforderungen setzte der unbekannte Täter seine Fahrt fort und konnte über die Grenze nach Frankreich flüchten. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Täter nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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