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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von 02.03.2026, 0 Uhr, bis 16.03.2026, 14 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Richard-Dehmel-Straße in Ludwigshafen. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich über die Haustür Zutritt zu den Kellerräumen des Hauses. Dort entwendete er verschiedene Lebensmittel. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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