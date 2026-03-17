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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Cannabiseinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (16.03.2026, gegen 12 Uhr) fiel Polizeibeamten auf der Buschwegbrücke ein 21-Jähriger Kleinkraftradfahrer mit ungültigem Kennzeichen auf. Der Fahrer versuchte zunächst zu flüchten. Die Polizeibeamten konnten ihn jedoch im Schloßkanal stoppen und kontrollieren. Hierbei stellten sie fest, dass der junge Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem erlangten sie während der Kontrolle Hinweise darauf, dass der 21-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Cannabis. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizeibeamten konnten außerdem feststellen, dass das Kleinkraftrad zuvor gestohlen worden war. Es wurde sichergestellt.

Der Einfluss von Cannabis oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen. Darüber hinaus wird gegen den 21-Jährigen wegen des Diebstahls des Kleinkraftrades ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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