POL-PDLD: Wörth am Rhein - Verkehrskontrollen

Landau (ots) - Im Rahmen der ROADPOL Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr wurde in der Nacht vom 16.06.2026 auf den 17.06.2026 eine Standkontrolle in der Dammühlstraße in Landau durchgeführt. Hier wurde auch ein 24-jähriger Seat-Fahrer kontrolliert. Bei diesem konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Hiermit konfrontiert gab er an, dass er zwei Bier getrunken habe. Ein auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen ...

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