POL-PDLD: Wörth am Rhein - Verkehrskontrollen
Wörth am Rhein (ots)
Am gestrigen Vormittag führte die Polizei Wörth mehrere Verkehrskontrollen im gesamten Dienstgebiet durch. Vier Verkehrsteilnehmer missachteten das Haltegebot an Stopp-Schildern, ein Verkehrsteilnehmer missachtete die Auflage während der Fahrt eine Sehhilfe zu tragen, bei einem Verkehrsteilnehmer war die Hauptuntersuchung abgelaufen und an fünf Fahrzeugen konnten Mängel festgestellt werden, die im Nachhinein behoben werden müssen.
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