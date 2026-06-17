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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Verkehrskontrollen

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Vormittag führte die Polizei Wörth mehrere Verkehrskontrollen im gesamten Dienstgebiet durch. Vier Verkehrsteilnehmer missachteten das Haltegebot an Stopp-Schildern, ein Verkehrsteilnehmer missachtete die Auflage während der Fahrt eine Sehhilfe zu tragen, bei einem Verkehrsteilnehmer war die Hauptuntersuchung abgelaufen und an fünf Fahrzeugen konnten Mängel festgestellt werden, die im Nachhinein behoben werden müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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