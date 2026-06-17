Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Nur zwei Bier

Landau (ots)

Im Rahmen der ROADPOL Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr wurde in der Nacht vom 16.06.2026 auf den 17.06.2026 eine Standkontrolle in der Dammühlstraße in Landau durchgeführt. Hier wurde auch ein 24-jähriger Seat-Fahrer kontrolliert. Bei diesem konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Hiermit konfrontiert gab er an, dass er zwei Bier getrunken habe. Ein auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Gegen den Mercedes-Fahrer wurde daher ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Nach dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog sind hierfür in der Regel ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot vorgesehen. Die abschließende Entscheidung trifft die zuständige Bußgeldbehörde.

Nähere Informationen zu der ROADPOL Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr können hier eingesehen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6291936

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