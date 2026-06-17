Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mündet in Blutentnahme

Landau (ots)

Am 16.06.2026 touchierte gegen 11:35 Uhr ein 19-jähriger VW-Fahrer beim Rangieren einen geparkten PKW in der Charles-De-Gaulle-Straße in Landau. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Auffallerscheinungen, die auf eine Beeinflussung hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

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