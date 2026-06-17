Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Körperliche Auseinandersetzung

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Abend kam es auf einem Balkon Im Niederstock in Wörth am Rhein zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei Wörth verständigt, dass ein 30-Jähriger durch einen 23-Jährigen geschlagen wurde. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass die beiden zuvor bei dem 23-Jährigen Alkohol konsumiert hatten. Als die beiden auf dem Balkon der Wohnung standen, griff der 23-Jährige den 30-Jährigen unvermittelt an und schlug ihn mehrmals mit den Fäusten gegen den Kopf. Der 30-Jährige konnte anschließend über den Balkon flüchten und verständigte die Polizei. Ein demensprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

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