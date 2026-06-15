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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

In der Nacht vom 12.06.2026 auf den 13.06.2026 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Herxheim in der Straße "Im Geiersching" einzubrechen. Die Täter setzten dabei unter anderem an einer Balkontür sowie weiteren Fenstern an. Es wurde versucht diese aufzubohren und aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. Es entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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