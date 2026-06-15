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POL-PDLD: Landau - Motorradfahrer übersehen

POL-PDLD: Landau - Motorradfahrer übersehen
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Landau (ots)

Am 14.06.2026 befuhr gegen 14:05 Uhr ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer die L 511 von Godramstein in Richtung Stadtmitte und wollte auf die B10 auffahren. Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden 54-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrberiet und musste abgeschleppt werden. Gegen den Mercedes-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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