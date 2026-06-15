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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Betrunkener Autofahrer

Wörth am Rhein (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde gegen 17.00 Uhr ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug auf der Autobahn 65 von Landau nach Karlsruhe gemeldet. Bei der Nachfahrt durch zwei Streifenwägen konnte die auffällige Fahrweise ebenfalls festgestellt werden. An der Anschlussstelle Hagenbach konnte das Fahrzeug durch zwei Streifenwägen zum Anhalten gebracht werden. Bei dem 32-jährigen Fahrer konnte Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache wahrgenommen werden. Einen Atemalkoholtest lehnte der 32-Jährige ab, sodass ihm eine Blutprobe bei hiesiger Dienststelle entnommen wurde. Der Führerschein des 32-Jährige wurde ebenfalls sichergestellt. Das Fahrzeug des 32-Jährigen wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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