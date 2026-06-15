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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - berauscht, keine Fahrerlaubnis und hoch aggressiv

Leimersheim (ots)

Gestern Abend kontrollierte die Polizei Germersheim in Leimersheim einen 34-jährigen Autofahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Als er für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen werden sollte, verweigerte er dies und wehrte sich mit Leibeskräften. Erst nach Einsatz des DEIG beruhigte er sich. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. Zudem wurde sein PKW mit der Zielrichtung einer Verwertung beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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