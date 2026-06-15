POL-PDLD: Klingenmünster - Verkehrsunfallflucht in der Weinstraße

Landau (ots) - Während des Weinfestes in Rohrbach kam es zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Den Anfang machte ein junger Mann in der Nacht zum Samstag der während eines verbalen Streites ein Pfefferspray gegen einen schlichtenden Mann einsetzte. Der Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Kurze Zeit später meldet die Security des Weinfestes Probleme mit zwei 16-jährigen Jugendlichen. Einer der Jugendlichen hätte einen Platzverweis ...

mehr