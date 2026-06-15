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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster - Verkehrsunfallflucht in der Weinstraße

Klingenmünster (ots)

In Klingenmünster ereignete sich am Samstagmorgen gegen 7 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. In der Weinstraße Fahrtrichtung Eschbach wurde die Außenmauer eines Wohngebäudes kurz vor der Kreuzung in der Ortsmitte über eine Länge von ca. zehn Metern(u.a Fensterbank, Sockel sowie Kellerlüftungsschacht) beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes kann von einem Lkw als Verursacher ausgegangen werden, welcher auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein müsste. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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