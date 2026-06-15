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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweighofen - Unfall mit verletztem Radfahrer

Schweighofen (ots)

Aufgrund einer Bodenwelle stürzte am gestrigen Sonntag der 63-jährige Fahrer eines Gravel-Bikes auf dem Radweg an der L546 von Schweighofen in Richtung Kapsweyer. Infolge des Sturzes zog sich der Mann Schürfwunden und Prellungen zu. Zur Überprüfung wurde der Mann durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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