POL-PDLD: Schweighofen - Unfall mit verletztem Radfahrer

Wörth am Rhein (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Kleingartenanlage in der Nähe der Sparbenhecke in Maximiliansau ein und entwendeten aus einem Gartenhaus mehrere Gegenstände. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wörth unter der Telefonnummer ...

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