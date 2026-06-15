POL-PDLD: Wörth am Rhein - Einbruch in Kleingartenanlage
Wörth am Rhein (ots)
Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Kleingartenanlage in der Nähe der Sparbenhecke in Maximiliansau ein und entwendeten aus einem Gartenhaus mehrere Gegenstände. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere hundert Euro.
Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell