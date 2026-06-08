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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Glött - In der Zeit von Freitag (05.06.2026), 15.00 Uhr, bis Sonntag (07.06.2026), 15.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Die Unbekannten dursuchten anschließend mehrere Räume. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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