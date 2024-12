Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - PKW gestohlen und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 09.12.2024 wurde der Polizei Landau gegen 18:30 Uhr ein verunfallter PKW zwischen Mörzheim und Wollmesheim auf der L 510 gemeldet. Vor Ort konnte ein PKW Ford festgestellt werden, welcher im Straßengraben auf dem Dach lag. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der PKW zuvor in Landau in der Ostbahnstraße entwendet wurde. In dem PKW sollen sich zwei Personen befunden haben. Die unbekannten Täter flüchteten hierbei von der Unfallstelle auf der L510 und konnten bei Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Der PKW Ford wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Da der Straßengraben zudem durch auslaufendes Motoröl verunreinigt wurde, wurde die Untere Wasserbehörde verständigt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell