Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einsatz des Tasers nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Bellheim (ots)

Am 09.07.2024 gegen 20:00 Uhr wurde die Polizei Germersheim über eine hilflose Person an der Aral-Tankstelle in Bellheim informiert, welche die im weiteren Verlauf eingetroffenen Polizeibeamten beleidigte und auch mit dem Tode bedrohte. Nachdem der 31-jährige Karlsruher unvermittelt aufstand, auf die Beamten zuging und von einem unmittelbaren Angriff auszugehen war, wurde der Taser erfolgreich eingesetzt. Der unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten stehende Mann wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.

