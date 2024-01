POL-PDLD: B10/Landau - Überwachung Nachtfahrverbot

Polizeidirektion Landau

Zwischen 1 Uhr rund 02.30 Uhr wurde am heutigen Morgen (26.01.2024) das Nachtfahrverbot auf der B 10 Überwacht. Während vier LKW-Fahrer berechtigt die B 10 befuhren, mussten zwei Fernfahrer, die in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs waren, mit einer Sicherheitsleistung in Höhe von 125 Euro sanktioniert werden. Zudem mussten sie wenden und die B 10 verlassen. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

