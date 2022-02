Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle - Zeugen gesucht

Annweiler (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von 7000 EUR verursachte der bislang unbekannte Fahrer eines Sattelzuges an der Einmündung Nordring/Hintere Winkel in Annweiler und flüchtete im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen Dienstagabend (21 Uhr) und Mittwochmorgen (6.30 Uhr). Der Fahrer hatte zwei geparkte Autos beim Abbiege-/Rangiervorgang beschädigt.

Hinweise zum Unfallverursacher/-hergang nimmt die Polizeiwache Annweiler telefonisch unter 06346/964619 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell