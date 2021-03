Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gut ausgegangen

Vorderweidenthal (ots)

Eine 20 Jahre alte PKW Fahrerin befuhr am 30.3.21, gg. 15:15 Uhr, mit ihrem PKW Smart die Landstraße 490 von Vorderweidenthal in Fahrtrichtung Erlenbacher Kreuzung (Bundesstraße 427). Dort missachtete sie das aufgestellte Stopp Schild und fuhr ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich ein, um in Rtg. Erlenbach weiterzufahren. Hierbei übersah sie einen aus Fahrtrichtung Busenberg und auf der Vorfahrtsstraße fahrenden PKW Toyota und stieß im Kreuzungsbereich mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand hierdurch Totalschaden von zusammen rund 5000EUR. Die Unfallverursacherin wurde mit Verdacht auf ein Schleudertrauma und Prellungen durch den Gurt und ausgelösten Airbag ins Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb. Der 38 Jahre alte PKW Fahrer und seine 39 Jahre alte Beifahrerin erlitten durch Gurte und Airbags ebenfalls Schmerzen, mussten jedoch zuerst nicht medizinisch ersorgt werden. Die beiden fahrunfähigen PKW wurden abgeschleppt.

