POL-PDLD: Landau - Fahrraddieb erwischt

Ein gestohlenes Fahrrad haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau am Montagabend um 17 Uhr im Ostpark sichergestellt. Der 23 - jährige Zeuge hatte das Rad Ende des Monats Juli während eines Fitnessstudiobesuchs im Stadtgebiet gestohlen bekommen. Als er nun am gestrigen Abend fußläufig im Ostpark unterwegs war, sah er den 41 - jährigen Tatverdächtigen, welcher mit seinem Rad an ihm vorbeifuhr. Die sofort entsandten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen noch im Ostpark kontrollieren. Der 41 - Jährige konnte die Herkunft des Rades nicht belegen. Der Mitteiler hingegen konnte diverse Individualmerkmale des Fahrrades benennen. Zudem will er einen Eigentumsnachweis vorlegen. Das Mountainbike der Marke Ghost hat einen Wert von zirka 800 EUR und wird bis zur abschließenden Klärung der Eigentumsverhältnisse bei der Polizei verwahrt.

