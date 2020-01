Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Laufender Wasserhahn löst Polizeieinsatz aus

"Wasser marsch!" hieß es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (18.-19.01.2020) für Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben. Zuvor hatte eine aufmerksame Anwohnerin ein verdächtiges Rauschen aus einer Baustelle nahe ihres Wohnhauses wahrgenommen. Möglicherweise habe man dort "zu nah am Wasser gebaut". Als sich die Polizisten vor Ort einen Weg durch den anflutenden Gänsewein bahnten, war die Geräuschquelle schnell gefunden. Ein Wasserhahn im Gebäude war vollständig aufgedreht. Die genauen Hintergründe hierzu sind derzeit nicht bekannt. Die Beamten verschlossen den Wasserhahn ordnungsgemäß und verließen die Örtlichkeit wieder. Ohne die wachsame Anwohnerin hätte dem Bauherrn das Wasser am nächsten Morgen vermutlich bis zum sprichwörtlichen Halse gestanden. Ob durch das austretende Wasser ein Sachschaden entstanden ist, bedarf weiterer Ermittlungen.

