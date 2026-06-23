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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bagger ist ausgebrannt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Montagmorgen hat in der Straße Lothringer Dell, zwischen Blechhammerweg und Lauterstraße, ein Bagger gebrannt. Das Baustellenfahrzeug parkte neben einem Weg, dem Gallenhäuschen. Wie es gegen 4 Uhr zu dem Feuer kam, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Das Fahrzeug ging vollständig in Flammen auf. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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