POL-PPWP: Technische Störung

Kaiserslautern (ots) - Auf fiese Art haben sich Diebe am Mittwoch in der Pariser Straße bereichert: Sie nutzten die Hilflosigkeit eines Mannes aus und stahlen seinen Rucksack. Wie der 36-Jährige am Donnerstag bei der Kripo anzeigte, hielt er sich in der Mittagszeit in einem Einkaufsmarkt und davor auf. Etwa gegen 12 Uhr sei ihm kurzzeitig schwarz vor Augen geworden. Als er nach wenigen Minuten wieder zu sich kam, sei ...

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