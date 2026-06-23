POL-PPWP: Technische Störung
Westpfalz (ots)
Aktuell sind die Dienststellen des Polizeipräsidiums Westpfalz wegen einer technischen Störung per Telefon und E-Mail nur eingeschränkt oder nicht erreichbar. Der Notruf und die Onlinewache der Polizei sind von der Störung nicht betroffen. Bitte beachten Sie: Die Notrufnummer 110 ist keine Auskunft! Wählen Sie die Telefonnummer nur im Notfall! Hinweise und Anzeigen können Sie online unter https://s.rlp.de/ow aufgeben. |erf
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell