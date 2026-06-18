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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe "knacken" Auto

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtteil Hohenecken haben Diebe zugelangt und aus einem Auto eine Handtasche mit Wertsachen gestohlen. Die Täter machten sich am Mittwochabend zwischen 21:15 Uhr und 21:30 Uhr in der Vogelweher Straße an dem Wagen zu schaffen. Weil der Pkw nach Angaben der 28-jährigen Halterin verschlossen war, ist noch unklar, wie die Diebe das Auto "knackten". Mitsamt der Handtasche stahlen sie unter anderem mehrere hundert Dollar, Kreditkarten und Ausweisdokumente. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind zur fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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