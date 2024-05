Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tägliche Verstöße gegen Straßenverkehrsgesetze

Kaiserslautern (ots)

Betrunken, berauscht, ohne Führerschein - fast täglich zieht die Polizei im Stadtgebiet Fahrer aus dem Verkehr, die gegen geltende Gesetze und Regeln verstoßen.

Am späten Dienstagabend war ein E-Scooter-Fahrer dran. Als die Beamten den jungen Mann gegen 22.45 Uhr in der Bismarckstraße anhielten und einer Kontrolle unterzogen, schlug ihnen die Alkoholfahne des 25-Jährigen entgegen. Das Atemtestgerät zeigte einen Pegel von 0,5 Promille an, wenige Minuten später lag der Wert bei 0,51 - die Tendenz war also steigend.

Der Rollerfahrer räumte ein, zwei große Bier getrunken zu haben. Er musste mit zur Dienststelle kommen und weitere Tests absolvieren. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde ihm untersagt. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss dürfte dem Mann sicher sein.

Unter Drogen stand ein Autofahrer, den Polizeibeamte eine gute Stunde später in der Lauterstraße vor sich hatten. Auffällige Verhaltensmerkmale verrieten den 20-Jährigen bei der routinemäßigen Kontrolle. Darauf angesprochen, erklärte der junge Mann, dass er am vergangenen Wochenende eine E-Zigarette konsumiert habe, die Betäubungsmittel enthielt. Ein Urintest bestätigte sozusagen die Angaben des 20-Jährigen. Für ihn war die Fahrt damit an Ort und Stelle beendet. Die Fahrzeugschlüssel wurden an den verständigten Halter übergeben. Der Fahrer musste mitkommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

In der Nacht zu Freitag kontrollierte eine Streife kurz vor halb zwei in der Bismarckstraße einen Kia Picanto. Der Mann am Steuer konnte keinen Führerschein vorweisen und gab zu, dass er aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Doch damit nicht genug: Der 34-Jährige zeigte auch drogentypische Auffälligkeiten. Ein Schnelltest reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht. Der Mann musste sein Auto deshalb vor Ort stehen lassen und für die Entnahme einer Blutprobe mitkommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Autoschlüssel wurden einer Kollegin des 34-Jährigen übergeben. Die Führerscheinstelle erhält einen Bericht über das Kontrollergebnis. |cri

