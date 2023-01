POL-PPWP: Zum zweiten Mal Fahrzeug beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Das Hab und Gut eines Wohnsitzlosen ist am Sonntagmittag in der Augustastraße verschwunden. Wie der Mann am Montag bei der Polizei anzeigte, hatte er alle seine Sachen in einem Einkaufswagen deponiert und diesen gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Als er gegen 14 Uhr zurückkam, stand das Wägelchen nicht mehr dort, wo er es zurückgelassen hatte, und die deponierten ...

