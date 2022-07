Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handfeste Auseinandersetzung zwischen Nachbarn

Kreis Kaiserslautern (ots)

Ein Nachbarschaftsstreit hat sich am Wochenende in einem Ort der Verbandsgemeinde Landstuhl zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelt. Nach den bisherigen Erkenntnissen trafen sich die Männer an der Garage des 71-Jährigen. Während der verbalen Auseinandersetzung schlug der 56-jährige Mann, dem 71-Jährigen, der in seinem Auto saß, ins Gesicht. Der 71-Jährige riss den Arm seines Kontrahenten weg und kratzte diesen dabei. Im Anschluss fuhr der 71-Jährige sein Auto aus der Garage und versuchte mehrmals durch Vorwärts- und Rückwärtsfahren seinen Nachbarn mit dem Fahrzeug zu treffen. Der 56-Jährige warf ein Holzstück nach dem Wagen. Es entstand Sachschaden. Eine medizinische Versorgung lehnten beide ab. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |elz

