Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Streit Fahrrad demoliert?

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung hat sich ein junger Mann aus dem Landkreis am Montagabend eingehandelt. Der 20-Jährige hatte sich am Willy-Brandt-Platz aufgehalten und war aus noch unbekannten Gründen mit einem 31-Jährigen in Streit geraten. Die Diskussion schaukelte sich immer weiter hoch, bis sich der 20-Jährige - so die bisherigen Ermittlungen - einen schweren Gegenstand suchte - und diesen auf das Fahrrad des 31-Jährigen warf. Bei dem Gegenstand handelte es sich vermutlich um den "Fuß" einer Baustellenbeschilderung.

Das Fahrrad wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Der 20-Jährige bestritt die Tat. Um was es bei der Auseinandersetzung ging, wollten beide Beteiligte nicht verraten. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

