Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradunfall auf der B48

B48/Fischbach/Enkenbach-Alsenborn (ots)

Milde Temperaturen und Sonnenschein weckten am Sonntagmittag einige Motorräder aus der Winterruhe. Auch ein 49-Jähriger aus Neuleiningen war gegen 14:30 Uhr mit seiner Maschine auf der B48 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Fischbach unterwegs. Doch aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Biker einem Auto auf, welches sich bereits auf der Linksabbiegespur zur A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken befand. Hierbei fiel der 49-Jährige von seinem Motorrad und schlitterte nach links über die Fahrbahn. Erst in der Grünfläche kam er zum Liegen. Nach ersten Informationen erlitt der Mann eine Gehirnerschütterung und mehrere Prellungen. Der Autofahrer kam mit einem heftigen Schock davon. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B48 wurde während der Unfallaufnahme in beide Richtungen durch die Feuerwehr gesperrt. |slc

