Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Mit 1,37 Promille hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots)

Eine Atemalkoholkonzentration von 1,37 Promille hat die Polizei am Montagabend bei einem Autofahrer festgestellt. Der 29-Jährige verursachte in der Straße Am Obergarten einen Unfall. Beim Abbiegen touchierte der Mann mit seinem Wagen ein geparktes Auto. Während der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann war alkoholisiert. Der 29-Jährige wurde zur Blutprobe gebeten. Den Autoschlüssel des US-Amerikaners nahm die Militärpolizei in Verwahrung. |erf

