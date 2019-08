Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl: Geldbeutel auf dem Armaturenbrett

Kaiserslautern (ots)

Es ist quasi eine Einladung für Diebe gewesen: Am Montag ließ ein 19-jähriger Autofahrer seinen Geldbeutel auf dem Armaturenbrett liegen. Das Auto parkte in der Hellmut-Hartert-Straße, offen. Eine Seitenscheibe war heruntergelassen, so dass Diebe nur noch zugreifen mussten - und sie taten es. Geldbeutel, Führerschein und Ausweispapiere sowie rund 35 Euro rissen sich die Langfinger unter den Nagel. Die Polizei appelliert: Auch wenn es heiß und schwül ist, stellen sie ihr Auto nicht unverschlossen oder mit geöffneten Fenstern ab. Wertsachen haben im Wagen nichts verloren. Nehmen Sie Smartphones, Geldbeutel und alles was Ihnen lieb und teuer ist mit. Diebstahl aus Autos kann verhindert werden! |erf

