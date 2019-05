Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall - Polizei sucht Zeugen Unbekannte fährt Kind an und flieht

Spenge (ots)

(kup) Am Dienstag (14.5.), um 16:15 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin eine 13-jährige Schülerin mit ihrem roten Opel Corsa auf der Neuenkirchener Straße an. Ohne sich um die Pflichten als Unfallverursacherin zu kümmern, entfernte sie sich von der Unfallstelle. Die Schülerin befand sich zu Fuß auf dem Heimweg. Sie ging auf dem Randstreifen dem Gegenverkehr entgegen in Richtung St. Annen. In einer Kurve kam ihr die 20-30 Jahre alte Fahrerin entgegen. Diese fuhr zu schnell, sodass sie in der Kurve gegenlenken musste. Dabei kam die Frau ein Stück von der Straße ab und prallte mit dem rechten Außenspiegel an den Arm des Mädchens. Das Schulkind schrie laut auf. Ein unbekannter Zeuge bemerkte das Mädchen und hielt seinen größeren schwarzen PKW samt Anhänger an. Da das Schulkind zunächst die Hilfe ablehnte, fuhr er weiter. Die Polizei sucht die Fahrerin des älteren Opel Corsa. Zeugen, die Angaben zur Unfallverursacherin oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Direktion Verkehr der Polizei Herford unter 05221 - 888 0 in Verbindung zu setzen.

