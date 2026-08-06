Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte legen Feuer

Kaiserslautern (ots)

In der Riesenstraße hat es in der vergangenen Nacht gebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen zündeten Unbekannte dort einen kleineren Haufen Unrat an. Passanten informierten die Polizei gegen 2.30 Uhr über den Vorfall. Das Feuer hatten sie bereits gelöscht. Durch die Flammen wurde eine Abfalltonne in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50 Euro beziffert. Jetzt ermitteln die Beamten der Polizeiinspektion in der Logenstraße wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und suchen Zeugen. Wem sind zu der fraglichen Zeit verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat den Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle

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