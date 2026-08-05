Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Raubüberfall auf 52-Jährige: Tatverdächtige ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Nach dem Raubüberfall auf eine 52-Jährige am Samstag, 25. Juli 2026 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6321394), sind zwei 20-Jährige ins Visier der Ermittler geraten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Beschlüsse zur Durchsuchung ihrer Wohnungen, die am Dienstag vollstreckt wurden. In Zusammenarbeit mit Einsatzkräften des Polizeipräsidiums für Einsatz, Logistik und Technik durchsuchten Beamte des Hauses des Jugendrechts und der beiden Stadtinspektionen zeitgleich mehrere Objekte in Kaiserslautern und Otterberg. Die Polizisten stellten umfangreiche Beweismittel sicher, die zum Teil mutmaßlich aus weiteren Straftaten stammen. Zudem fanden sie in einer Wohnung Betäubungsmittel. Einer der Männer leistete bei der Durchsuchung Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Neben dem Verfahren wegen Raubverdachts kommen nun noch Anzeigen wegen des Verdachts des Widerstands, der Beleidigung, des Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz auf die Verdächtigen zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |kle

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