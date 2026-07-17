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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beleidigungen und verbotene Parolen

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagmorgen fiel ein 37-Jähriger in der Fruchthallstraße mehrfach durch sein Verhalten auf. Der Mann rief zunächst selbst die Polizei - angeblich war er in einer Backwarenfiliale durch das Personal beleidigt und bedroht worden und habe vollkommen unbegründet Hausverbot erhalten. Vor Ort stellte sich der Vorfall jedoch anders dar: Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand belästigte der 37-Jährige zunächst mehrere Kunden in der Bäckerei. Als die Mitarbeiter ihn auf sein Verhalten ansprachen, warf er ihnen zahlreiche Beleidigungen an den Kopf. Daraufhin folgte das Hausverbot. Doch damit nicht genug: Nachdem der Mann die Filiale verlassen hatte, beleidigte er eine unbeteiligte Person und "krönte" seinen Ausbruch mit dem Ausruf einer verfassungswidrigen Parole. Die Polizeistreife erteilte dem Mann einen Platzverweis für den restlichen Tag. Eine Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gab es "gratis" dazu. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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