Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stellt Diebe

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag, 16. Juli, hat die Polizei zwei Diebe gestellt, die sich in der Burgstraße an geparkten Autos zu schaffen gemacht hatten. Zeugen beobachteten die Verdächtigen gegen 0.45 Uhr dabei, wie sie verschiedene Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendeten, und informierten die Polizei. Die Streife entdeckte die Männer schließlich auf einem Parkplatz in der Nähe. Die beiden 18 und 20 Jahre alten Langfinger trugen noch einen Teil ihrer Beute bei sich. Neben einer Hand- und einer Sporttasche hatten sie auch diverse Schlüssel, eine E-Zigarette und verschiedene Dokumente mitgehen lassen. Wie sich herausstellte, lag gegen den 20-Jährigen zudem ein Haftbefehl vor, weil er ein Bußgeld nicht beglichen hatte. Da er die Strafe in Höhe von 100 Euro bezahlte, konnte er eine Verhaftung abwenden. Dennoch müssen sich die beiden Tatverdächtigen jetzt wegen Diebstahlverdachts strafrechtlich verantworten. |kle

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