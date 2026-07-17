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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mülltonne geht in Flammen auf

POL-PDKL: Mülltonne geht in Flammen auf
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Kaiserslautern (ots)

Im Asternweg hat in der Nacht zu Mittwoch eine Mülltonne gebrannt. Die genaue Ursache ist unklar.

Durch das Feuer wurden umstehende Bäume sowie mehrere Fahrräder beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht zwischen 1 und 2 Uhr eine Beobachtung gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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