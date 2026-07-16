Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer schreit, spuckt und tritt

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers ist eine Polizeistreife am Mittwochnachmittag ins östliche Stadtgebiet ausgerückt. Zeugen hatten kurz nach 16 Uhr telefonisch gemeldet, dass ein unbekannter Mann in der Feuerbachstraße herumschreie, herumspucke und gegen Autospiegel trete.

An der beschriebenen Stelle fanden die Beamten einen Mann, der dem ersten Eindruck nach unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Als die Polizisten ihn ansprachen, reagierte der Störenfried sofort aggressiv und fing an, um sich zu schlagen. Die Einsatzkräfte wollten den 48-Jährigen daraufhin aus Eigensicherungsgründen fesseln, wogegen er sich wehrte. Der Mann konnte aber schließlich überwältigt und zur nächsten Dienststelle gebracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um herauszufinden, wieviel Alkohol und welche Betäubungsmittelsubstanzen er konsumiert hatte.

Wie sich bei der Überprüfung der Personalien herausstellte, hatte der Randalierer zuvor schon einen weiteren Polizeieinsatz ausgelöst, weil er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Vogelwoogstraße ein Auto mit einem Stein beschädigt hatte. Der betroffene VW Polo war aufgrund der gesplitterten Scheibe nicht mehr fahrbereit.

Auf den mutmaßlichen Täter kommen nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

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