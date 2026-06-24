Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ins Rathaus eingebrochen

Osteel - Diebstahl auf Baustelle

Großefehn - Tödlicher Betriebsunfall

Norden - Radfahrerin verletzt

Norden - Kind verletzt

Großefehn - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ins Rathaus eingebrochen

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Aurich Zeugen. Am Wochenende verschafften sich unbekannte Täter am Bürgermeister-Hippen-Platz unbefugt Zutritt zum Auricher Rathaus. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04941 606215 zu melden.

Osteel - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Osteel kam es über das Wochenende zu einem Diebstahl. Unbekannte betraten zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, unbefugt eine Tiefbaubaustelle im Reithammer Weg und entwendeten zwei Baggerschaufeln. Die Schaufeln haben eine Breite von je etwa 40 und 50 Zentimetern. Im Bereich der Greifarmaufnahme sind Firmeninitialen aufgeschweißt. Die Polizeistation Marienhafe bittet um sachdienliche Hinweise unter 04934 910590.

Großefehn - Tödlicher Betriebsunfall

Bei einem Betriebsunfall in Großefehn ist am Mittwoch ein 47 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.20 Uhr auf einem Werksgelände im Holtmeedeweg. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mitarbeiter im laufenden Betrieb durch ein Arbeitsgerät tödlich verletzt. Der Mann aus der Samtgemeinde Holtriem verstarb noch an der Unfallstelle. Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wurde informiert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Dienstag in Norden verletzt worden. Gegen 8.50 Uhr fuhr eine 63-jährige Kia-Fahrerin auf der Straße Feldpfad und missachtete an der Kreuzung zur Straße Im Spiet die Vorfahrt einer 31-jährigen Pedelec-Fahrerin. Sie stießen zusammen. Die 31-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Norden - Kind verletzt

Ein Kind ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Norden verletzt worden. Ein 58 Jahre alter Transporter-Fahrer wollte gegen 15.50 Uhr vom Parkplatz eines Baustoffcenters auf die Stellmacherstraße fahren. Hierbei übersah er ein siebenjähriges Mädchen, das mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Fußgängerweg fuhr. Es kam zum Unfall. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Siebenjährige zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Großefehn - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in Großefehn. Vor einem Drogeriemarkt am Postweg im Ortsteil Ostgroßefehn touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen Mercedes E 240. Der Unfall ereignete sich zwischen 11.45 Uhr und 11.55 Uhr. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

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