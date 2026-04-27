Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stiehlt zahlreiche Mobiltelefone und Tablets

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht auf Samstag, 25.04.2026, in ein Elektronikfachgeschäft an der Jöllenbecker Straße / Ecke Mindener Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 20:30 Uhr und 09:00 Uhr am Samstag beschädigte der Täter eine Schaufensterscheibe an der rechten Gebäudeseite und stieg in das Gebäude ein. Im Verkaufsbereich sah er sich nach Diebesgut um und entnahm zwölf Mobiltelefone und sieben Tablets aus der Schaufensterauslage.

Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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