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Polizei Bielefeld

POL-BI: Graffiti-Sprayer dank aufmerksamer Zeugin gefasst

Bielefeld (ots)

KK/ Bielefeld / Brackwede - Am Samstagabend, 25.04.2026, meldete eine Zeugin einen Sprayer an der Bushaltestelle Berliner Straße / Hauptstraße. Er konnte noch vor Ort durch die Polizei gestellt werden.

Gegen 21:30 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei über eine Sachbeschädigung durch ein Graffiti. Ein Mann habe einen Stromkasten in der Nähe der dortigen Bushaltestelle besprüht.

Beim Eintreffen der alarmierten Beamten konnte der 32-jährige Sprayer noch in Tatortnähe angetroffen werden. Am Stromkasten befanden sich frisch gesprühte schwarze Ziffern.

Der Bielefelder machte keine Angaben zum Tatvorwurf. Bei der Durchsuchung seiner Sachen konnte in seinem Rucksack eine Sprühdose mit schwarzer Farbe aufgefunden werden. Die Sprühdose wurde sichergestellt.

Der 32-Jährige muss sich nun wegen einer Sachbeschädigung verantworten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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