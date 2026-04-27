Polizei Bielefeld

POL-BI: Graffiti-Sprayer dank aufmerksamer Zeugin gefasst

Bielefeld (ots)

KK/ Bielefeld / Brackwede - Am Samstagabend, 25.04.2026, meldete eine Zeugin einen Sprayer an der Bushaltestelle Berliner Straße / Hauptstraße. Er konnte noch vor Ort durch die Polizei gestellt werden.

Gegen 21:30 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei über eine Sachbeschädigung durch ein Graffiti. Ein Mann habe einen Stromkasten in der Nähe der dortigen Bushaltestelle besprüht.

Beim Eintreffen der alarmierten Beamten konnte der 32-jährige Sprayer noch in Tatortnähe angetroffen werden. Am Stromkasten befanden sich frisch gesprühte schwarze Ziffern.

Der Bielefelder machte keine Angaben zum Tatvorwurf. Bei der Durchsuchung seiner Sachen konnte in seinem Rucksack eine Sprühdose mit schwarzer Farbe aufgefunden werden. Die Sprühdose wurde sichergestellt.

Der 32-Jährige muss sich nun wegen einer Sachbeschädigung verantworten.

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