Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddieb mit Beschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagabend, 23.04.2026, versuchte ein Mann das Pedelec eines Bielefelders an der Feilenstraße zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass sich der unbekannte Täter gegen 20:30 Uhr an dem Pedelec zu schaffen machte, das an einem Fahrradständer vor einem Club an der Feilenstraße geschlossen war. Der Täter versuchte mit Gewalt das Pedelec aus dem Schloss zu reißen. Als ihm dies nicht gelang, entfernte er sich.

Der Besitzer stellte bei seiner Rückkehr eine Beschädigung am Hinterreifen fest.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben: Er war circa 35 bis 45 Jahre alt und hatte kurze, schwarze Haare mit ausgeprägten Geheimratsecken und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Weste mit Kapuze, eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe.

Hinweise zu dem Fahrraddieb nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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