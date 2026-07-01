Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Eifersucht, Körperverletzung und Drogen: Polizei greift ein

Kaiserslautern (ots)

Eine heftige Auseinandersetzung am Adolph-Kolping-Platz erforderte am Dienstagabend das Eingreifen der Polizei. Der Einsatz endete mit mehreren Strafanzeigen, einem Drogenfund und einem Widerstand. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte gegen 20.15 Uhr wegen lautstarker Streitigkeiten innerhalb einer Personengruppe und einer verletzten Frau. Als die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, dass ein Konflikt zwischen einer 44-Jährigen und einer 26-Jährigen eskaliert war. Hintergrund war mutmaßlich Eifersucht. Die Jüngere hatte nach derzeitigen Erkenntnissen im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer gezückt und ihre "Konkurrentin" am Arm verletzt. Glücklicherweise erlitt die 44-Jährige nur eine oberflächliche Verletzung - eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Bei der Überprüfung der anderen Gruppenmitglieder bemerkten die Polizisten bei einem 30-Jährigen Anzeichen dafür, dass er unter dem Einfluss von Drogen steht. Als der Mann durchsucht werden sollte, versuchte er, eine Dose mit Amphetamin in seinem Mund zu verstecken und zu flüchten. Die Einsatzkräfte konnten seine Flucht verhindern. Bei der Sicherstellung der Drogen leistete der Verdächtige jedoch Widerstand und zog sich dabei diverse Schürfwunden zu. Die Beamten blieben unverletzt. Das Ergebnis des Einsatzes: Eine Anzeige gegen die 26-Jährige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und zwei Anzeigen gegen den 30-Jährigen wegen Widerstands und Drogenbesitzes. |kle

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