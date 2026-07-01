Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Discounter-Parkplatz in der Merkurstraße kam es am Montagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, zu einer Unfallflucht. Das Ungewöhnliche daran: Die Besitzerin des beschädigten Autos sprach den Verursacher noch vor Ort auf die Kollision an und dennoch flüchtete er. Zu dem Zusammenstoß kam es während des Ausparkens. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer und eine 20-jährige Opelfahrerin wollten zeitgleich rückwärts aus gegenüberliegenden Parklücken fahren. Nach aktuellen Erkenntnissen achtete der Unbekannte dabei nicht auf den Corsa der 20-Jährigen und fuhr deswegen gegen die Stoßstange ihres Fahrzeugs. Es entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro. Als die Frau den Verursacher ansprach, zeigte er sich uneinsichtig und machte sich aus dem Staub, ohne seine Daten mitzuteilen. Aus diesem Grund informierte die 20-Jährige die Polizei, die jetzt ermittelt. Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten des Altstadtreviers unter 0631 369-14199 zu melden. |kle

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