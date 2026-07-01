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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau verletzt sich bei E-Scooterunfall

Kaiserslautern (ots)

Eine 51-Jährige ist am Dienstagabend mit ihrem E-Scooter auf dem Fahrradweg in der Pariser Straße unterwegs gewesen. Sie fuhr entgegen der Fahrtrichtung stadteinwärts, als sie mit dem Opel eines 35-Jährigen kollidierte. Der Mann war dabei, von einem Grundstück aus nach rechts in den fließenden Verkehr abzubiegen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich am Bein. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der 35-Jährige muss sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten, die Frau wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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