Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stellt fünf Messer sicher

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Streife am Dienstag in der Innenstadt haben Polizeibeamte mehrere Menschen kontrolliert und dabei drei Verstöße gegen die Waffen- und Messerverbotszone festgestellt. Die Streife überprüfte unter anderem einen 52-Jährigen. Dieser hatte ein Brot- sowie ein Cuttermesser samt Ersatzklingen in seinem Rucksack. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und vernichteten diese anschließend. Der 52-Jährige war damit einverstanden. Am Willy-Brandt-Platz verstieß ein 51-Jähriger gegen die Verbotszone. Die Einsatzkräfte fanden bei der Kontrolle ein Brotmesser, das sie sicherstellten. In der Maxstraße kontrollierten die Polizisten einen 27-Jährigen. Der Mann führte in einem Rucksack zwei Brotmesser mit sich. Auch diese wurden sichergestellt und vernichtet. Zudem kam heraus, dass gegen den 27-Jährigen noch ein offener Haftbefehl vorlag; dieser wurde vollstreckt. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte während ihrer Streife auch noch einen Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot an der Mall fest. Der Erwischte muss wegen der Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld rechnen. |laa

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